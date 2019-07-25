Dönerin kalesi Berlin! Türkiye'ye bile ihraç ediliyor

EYALET Sağlık ve Sosyal Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da en çok döner üretimi Berlin'de yapılıyor. Eyalet Sağlık ve Sosyal Dairesi Başkanı Franz Allert, "Hatta insan inanamıyor ama, Türkiye'deki şehirlerden bile daha fazla döner üretimi Berlin'de. Berlin'den Türkiye'ye tonlarca döner ihraç ediliyor" dedi. Gıda maddelerinden sorumlu dairenin yıllık raporuna göre Berlin'de lisanslı 18 döner fabrikası bulunuyor. Almanya'da ise toplam 109 döner fabrikası var. Allert, "Üretici sayısı her yıl artıyor" dedi.