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Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Hükümet, Ekonomi

DönerDer'den paket servislere ilişkin üyelerine çağrı

Tüm Dönerciler Derneği (DönerDer) Başkanı Muhammet Nezif Emek, "Fiyatlarımızı her zaman makul düzeyde tutarak tüketiciye, uyguladığımız fiyat politikamızla moral desteği verelim. Ürünlerimizin kalitesinden ve hijyeninden taviz vermeden evine kapanan halkımız için seferber olalım.

22.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:28
DönerDer'den paket servislere ilişkin üyelerine çağrı

Tüm Dönerciler Derneği (DönerDer) Başkanı Muhammet Nezif Emek, "Fiyatlarımızı her zaman makul düzeyde tutarak tüketiciye, uyguladığımız fiyat politikamızla moral desteği verelim. Ürünlerimizin kalitesinden ve hijyeninden taviz vermeden evine kapanan halkımız için seferber olalım." ifadelerini kullandı.

Emek, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hükümet tarafından açıklanan ekonomik önlemler paketini olumlu bulduklarını, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kabine üyelerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiklerini belirtti.

Döner üretici, dağıtıcı ve satış noktalarının da mücadeleye tam destek vermesi gerektiğini vurgulayan Emek, tüm üyelerine koronavirüse karşı mücadelede paket satış sistemine ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

Paket satış sisteminde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan önlemlere titizlikle uyulması gerektiğini belirten Emek, "Paket servisleri kesinlikle eldiven ve maskeli kuryeler tarafından yapılmalı, kapıya teslim sırasında 1 metrelik sosyal iletişim mesafesine dikkat edilmelidir." ifadesini kullandı.

Emek, kullanılan eldiven ve maskelerin çok temiz tutulması ve sık değiştirilmesi gerektiğine işaret ederek, tüketicilerin temassız ödemeyi tercih etmesini tavsiye etti.

"Evden sipariş keyfiyet değil, zaruret oldu"

Muhammet Nezif Emek, koronavirüs salgınını atlatana kadar hijyen kurallarına sıkı sıkıya sadık kalınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fiyatlarımızı her zaman makul düzeyde tutarak tüketiciye, uyguladığımız fiyat politikamızla moral desteği verelim. Ürünlerimizin kalitesinden ve hijyeninden taviz vermeden evine kapanan halkımız için seferber olalım. Gün, ticaretin hizmet olduğunu tüm dünyaya gösterme günüdür. Bugün evlerden yemek siparişi, bir keyfiyet ya da tercih değil, zarurettir. Bu zorunluluğu yüksek kar hırsına çevirmeye kalkanlara karşı da tedbirli olmamız gerekmektedir.

Türkiye, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınını atlatana kadar tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadan evden çıkmamasını bekliyoruz. Bizler dönerciler olarak vatandaşlarımızın geleneksel lezzeti olan döneri evlerine güvenle ulaştırmaktan mutluluk duyarız. Tüm vatandaşlarımızı başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililerin uyarılarını yerine getirmeye davet ediyoruz."

"Hijyen kurallarına harfiyen uymak bir zorunluluktur"

DönerDer Genel Başkanı Emek, koronavirüs salgını ile mücadelede her şeyin sadece devletten beklenilmemesi gerektiğini belirterek, "Virüsün yayılmasını engellemek için fiziki tedbirler de dahil, tüm tedbirleri devletimizin tavsiyelerine uygun şekilde yapalım. Bu olağanüstü zorlu günlerde yaşadıklarımızı devlet ve millet hep birlikte atlatacağız. Çalışanlarımızın sağlığını riske atmayalım. Paket servislerini gerçekleştiren tüm arkadaşlarımızın rutin sağlık kontrollerini mutlaka yapalım. Her müessese ateş ölçer bulundurmalı, üretim ve restoranlarda koronavirüs ile mücadele kılavuzları bulundurulmalıdır. Hijyen kurallarına harfiyen uymak bir zorunluluktur. Halk sağlığını korumak en öncelikli görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Emek, sektörde yer alan üretici, restoran işletmecileri ve çalışanların yaşadığı sorunların çözümü için devlet yetkililerine sunmak üzere bir rapor hazırladıklarını bildirdi.

Emek, "Bu zorlu günlerde üreticilerin ve işletmecilerin ana caddeler ile AVM'lerdeki yüksek kira, maaş ve benzeri sorunlarına acilen çözüm bulunması için yetkililere gerekli başvurularımızı ivedilikle yapıyoruz. Devletimize olan inancımız tamdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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