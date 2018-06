Dönercilere Sıkı Denetim

Ramazan boyunca 265 döner satışı yapan işletmenin denetlendiğini belirten Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, denetlemelerin titizlikle yapıldığını söyledi.

Kırmızı et ve kanatlı eti ile döner işletmelerinin denetlemeleri hakkında açıklama yapan Nail Kırmacı, "İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle Samsun halkının sağlıklı gıda tüketiminin sağlaması amacıyla, İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrolörleri tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında döner satışı yapan toplu tüketim yerlerinde sık sık denetim yapılmaktadır. Yapılan bu denetimler ile gıda işletmecilerimiz kanun ve yönetmelikler çerçevesinde bilinçlendirilip, bilgilendirilmektedir. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere ise yasal işlem uygulanmaktadır. Ramazan ayının başından beri Samsun ili genelinde toplam 265 adet döner satışı yapan lokanta denetlenmiştir. Halkımızın Ramazan ayında sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması için İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından gıda denetim hizmetleri titizlikle devam etmektedir. Kırmızı et ve kanatlı eti ile döner hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli hususlar vardır. Toplu tüketim olarak kırmızı et veya kanatlı eti döneri pişirip müşteriye sunan işletmelerde, dönerlerin hazırlanabilmesi için asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun bir mutfağın bulunması gerekmektedir. Dönerlerde kullanılan kırmızı etlerin mutlaka onaylı bir kesimhaneden, mühürlü karkas şeklinde veya onaylı bir parçalama tesisinden ambalajlanmış ve etiketlenmiş bir şekilde temin edilmesi gerekmektedir" dedi.

"Alo Gıda 174"

Kırmacı şunları söyledi: "Kanatlı et dönerini kendi mutfağında hazırlayacak olan toplu tüketim yerleri, mutlaka onaylı kesimhanede kesilmiş, paketlenmiş ve etiketlenmiş kanatlı etlerini kullanmalıdırlar.Pişirilmek üzere alınan çiğ hazır dönerlerin veya döner hazırlamak için alınan etlerin nakli sırasında mutlaka soğuk zincirle muhafazası sağlanmalıdır. Hazırlanan dönerler en geç 24 saat içinde pişirilerek tüketilmelidir. Vatandaşlarımız, havaların sıcak olması nedeniyle bozulma riski yüksek olan bu gıdaları tüketirken daha dikkatli olmaları ve herhangi bir şüphe durumunda dahi Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmeleri gerekmektedir. Çünkü en iyi denetçi tüketicidir." - SAMSUN