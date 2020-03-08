Dönerci küfür ettiğini iddia ettiği yabancı uyruklu şahsı elinden bıçakladı Dönerci küfür ettiğini iddia ettiği yabancı uyruklu şahsı elinden bıçakladı Vatandaşlar dönerciye tepki gösterdi Beşiktaş'ta Arapça küfür ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs ile dönerci arasında kavga çıktı.

Dönerci küfür ettiğini iddia ettiği yabancı uyruklu şahsı elinden bıçakladı

Vatandaşlar dönerciye tepki gösterdi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta Arapça küfür ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs ile dönerci arasında kavga çıktı. Kavgaya döner bıçağıyla gelen dönerci, arbede sırasında yabancı uyruklu şahsı elinden bıçakladı. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, dönerci ise bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Orta Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs cadde üzerinde Arapça küfür etmeye başladı. Bunu duyan dönerci Arapça bilen bir çalışana ne dediğini sorduğunda küfür ettiğini öğrendi. Bunun üzerine dönerci ile şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada döner bıçağıyla şahsın üstüne yürüyen dönerci, arbede esnasında onu elinden bıçakla yaraladı. Olay sonucunda kanlar içerisinde kalan şahıs, bağırmaya başlayınca vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Elinden yaralı şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar peçeteyle yaptı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Vatandaşlar ise olay nedeniyle dönerciye tepki gösterdi.



"Böyle bir şey olamaz"

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Arapça küfür edilmiş, dönerci de Hataylı olduğu için ne dediğini biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla çocuğa saldırmış. Böyle bir şey olamaz her yer kan içerisinde kaldı. Kol bölgesinden yaralı ama ciddi bir kanaması vardı. Halen daha yeri yıkıyorlar" dedi.

Olayın ardından polis ekipleri döner bıçağını ve dönerciye gözaltına aldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA