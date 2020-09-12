Dönerci dükkanındaki yangın maddi hasara neden oldu
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Dönerci dükkanındaki yangın maddi hasara neden oldu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

12.09.2020 07:54 | Son Güncelleme: 12.09.2020 07:59

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Çırpan Mahallesi Darmstat Caddesi'nde, bir dönerci dükkanında henüz belirlemeyen sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Dönerci dükkanındaki yangın maddi hasara neden oldu

Kaynak: AA

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