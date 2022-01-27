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Döner ustasından "karsambaç döner"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Döner ustasından

Kahramanmaraş'ta bir döner ustası, yoğun kar yağışının ardından vatandaşlara 'karsambaç döner' ikramı yaptı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir döner ustası, yoğun kar yağışının ardından vatandaşlara 'karsambaç döner' ikramı yaptı.

Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde döner ustası Şahin Başkasap, bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı sonrası 'karsambaç döner' yaptı.

Yoğun kar yağışı sonrasında kendi dükkanın önünde yaptığı karsambaç dönerin yoğun ilgi ile karşılaştığını söyleyen Başkasap,"Temiz bir bölgeden topladığımız karları, kalıbımıza yerleştirdik ve dönerleri kestiğimiz gibi karları da keserek tabaklara bıraktık. Daha sonra üzerine pekmez dökerek 'karsambaç döneri' vatandaşlara ikram ettik. Hastalıklara karşı şifa olduğu bilinen karsambaca vatandaşların ilgisi yoğundu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Döner ustasından karsambaç döner

Döner ustasından karsambaç döner

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kahramanmaraş, kar, Yerel, Haber

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