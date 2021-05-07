Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 700 milyon liraya çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 700 milyon Türk lirasına çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 700 milyon Türk lirasına çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 700 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin karar, 2252 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir