Döner sermaye işletmelerinin muhasebe işlemlerinde değişikliğe gidildi - Haberler Ekonomi
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Döner sermaye işletmelerinin muhasebe işlemlerinde değişikliğe gidildi

Döner sermaye işletmelerinin muhasebe işlemlerinde değişikliğe gidildi
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca döner sermayeli işletmelerin, mevzuat dayanaklarına, taleplerine, iş ve işlemlerine uygun hale getirilmesi amacıyla muhasebe düzenlemesinde değişikliğe gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca döner sermayeli işletmelerin, mevzuat dayanaklarına, taleplerine, iş ve işlemlerine uygun hale getirilmesi amacıyla muhasebe düzenlemesinde değişikliğe gidildi.

Bakanlığının "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile genel bütçeye dahil idarelerle özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından genel bütçeye aktarılacak tutarlarla yıl sonu karlarının bildirilmesi, ödenmesi, muhasebeleştirilmesi işlemleri yeniden düzenlendi.

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AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri

Gazete, Maliye, Ekonomi, Haber

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