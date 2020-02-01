Döner sektörü "Turquality" desteği istiyor
Tüm Döner Üreticileri Derneği Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, küresel ölçekte Türk malı imajını güçlendirmek için son 10 yıldır yoğun olarak uygulanan Turquality desteğinin kendilerine de verilmesi çağrısında bulundu.
01.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:00
Tüm Döner Üreticileri Derneği Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, küresel ölçekte Türk malı imajını güçlendirmek için son 10 yıldır yoğun olarak uygulanan Turquality desteğinin kendilerine de verilmesi çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com