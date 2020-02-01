Döner sektörü "Turquality" desteği istiyor

01.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:00

Tüm Döner Üreticileri Derneği Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, küresel ölçekte Türk malı imajını güçlendirmek için son 10 yıldır yoğun olarak uygulanan Turquality desteğinin kendilerine de verilmesi çağrısında bulundu.