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Döner sektörü "Turquality" desteği istiyor

Tüm Döner Üreticileri Derneği Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, küresel ölçekte Türk malı imajını güçlendirmek için son 10 yıldır yoğun olarak uygulanan Turquality desteğinin kendilerine de verilmesi çağrısında bulundu.

01.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:00
Döner sektörü

Tüm Döner Üreticileri Derneği Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, küresel ölçekte Türk malı imajını güçlendirmek için son 10 yıldır yoğun olarak uygulanan Turquality desteğinin kendilerine de verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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