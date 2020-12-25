Döner salonuna giren hırsız tutuklandı

Zonguldak'ta yapımına devam eden bir inşatta ve döner salonundaki hırsızlık olaylarının faili E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta yapımına devam eden bir inşatta ve döner salonundaki hırsızlık olaylarının faili E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre il merkezinde geçen 28 Kasım günü sabaha karşı bir kafede, geçen 8 Aralık günü yapımı devam eden inşaatta gece vakitlerinde ve 21 Aralık günü döner salonunda sabaha karşı meydana gelen hırsızlık olaylarında, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince failin bulunması için incelenen güvenlik ve KGYS kameraları sonrası hırsızlığı gerçekleştiren E.B.(31) isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli E.B.(31) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı