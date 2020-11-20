Döner kebap nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: Döner kebap tarifi! En lezzetli, pratik döner kebap tarifi!

Tadına doyamayacağınız lezzette Döner kebap nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: Döner kebap tarifi! En lezzetli, pratik döner kebap tarifi!

Et, sebze ve pide ile hazırlanan, tadı damağınızda kalacak lezzet Döner kebap nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: Döner kebap tarifi! En lezzetli, pratik döner kebap tarifi!

Malzemeler;

1 kg dana biftek

3 soğan

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı süt

Tuz

Karabiber

Kekik

Tatlı kırmızı toz biber

Kimyon

Domates sosu için;

2 çay bardağı domates püresi

Yarım çay bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Servis etmek için;

1 kase yoğurt

1 pide

Yapılışı;

Soğan ve sarımsağı rendeleyip geniş bir kaseye alın. Zeytinyağı, süt ve baharatları ilave edip karıştırın. Biftekleri ilave edin. Streç film ile kaseyi sıkı bir şekilde kapatıp buzdolabında 3-4 saat marine edin. Marine olmuş etleri üst üste gelecek şekilde dizin. Streç filmle sıkıca sarın. Derin dondurucuda 1 gece bekletin. Döneri derin dondurucudan çıkarıp ince ince dilimleyin. Ayçiçeği yağını tavada ısıtın. Dilimlediğiniz dönerleri bu yağda kızartın. Sos için gerekli malzemeleri küçük bir tencerede 3-4 dakika pişirin. Pideyi küp şeklinde doğrayın. Yapışmaz yüzeyli tavada ısıtıp servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sostan gezdirin. Pişen dönerleri yerleştirdikten sonra kalan sosu dönerin üzerine gezdirin. Yoğurt ile servis yapın. Afiyet olsun.