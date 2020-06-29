Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi

Döner Kardeşler adıyla bilinen ve 2019 yılının Mart ayında polis ekiplerinin yaptığı operasyonla tutuklanan suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi.

Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi
29.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:21

Döner Kardeşler adıyla bilinen ve 2019 yılının Mart ayında polis ekiplerinin yaptığı operasyonla tutuklanan suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme tutuklu sanıkların tümünün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Döner Kardeşler olarak bilinen ve haklarında 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle iddianame düzenlenip dava açılan suç örgütüne yönelik davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya 12 tutuksuz 1 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada sanık Emirhan Döner ile Ergün Eren'in telefon konuşmalarını okuyan mahkeme başkanı, Eren'in sanık Döner'e "Senin için 12 cinayet işlerim" dediğini, Emirhan Döner'in ise "İntikamımı almadan ölürsem, intikamımı sen al" diye konuştuğunu aktardı. Konuşmalara ilişkin savunması sorulan sanık Eren aralarında şakalaşma olduğunu söyledi.

Savunmaları sorulan diğer sanıklar da örgüt suçlamalarını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı tutuklu sanıkların tümünün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma bir sonraki celse müşteki beyanlarının alınması için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, 9 kişi müşteki, 28 şahıs ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede davaya konu örgütün liderinin Emirhan Döner olduğu, ağabeyi Burak Döner'in de adını kullanarak olaylar gerçekleştirdiği ve menfaat temin ettiği aktarılmıştı. Emirhan Döner'in sosyal medyanın gücünü kullanarak oluşturduğu imaj ile korku saldığı da açıklanmıştı. Örgütün ayrıca uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişileri darp edip kayda alarak, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da anlatılmıştı. Vatan, millet, devlet içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı da belirtilen örgütün üyelerinin 16 ayrı eyleme karıştığı ifade edilmişti. İddianamede örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin korktukları için ilgili yerlere başvuramadığı, zaman geçtikten sonra başvuruda bulundukları belirtilmişti. Emirhan ve Turhan Döner'in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma','ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma', 'silahla kasten yaralamaya azmettirme', 'hakaret','tefecilik', 'tehdit', 'birden fazla kişi ile yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'şantaj', 'örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme' ve 'suç üstlenme' suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar farklı oranlarda hapisleri talep edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı Haber
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz Haber
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez Haber
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu Haber
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı Haber
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü
Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu için duayen isimlerden sürpriz iddia: 1 yıl daha oynayabilir
Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu için duayen isimlerden sürpriz iddia: 1 yıl daha oynayabilir
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya...
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cenk Eren Buse Varol Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Yılmaz Vural Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Yangın Deprem Almanya Başakşehir
Şu an buradasınız: Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 16:32:07. #1.15#
title