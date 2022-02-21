Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner'e 44 yıl hapis

ZEYTİNBURNU ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanık Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verilirken kardeşi Turhan Döner hakkında da 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel