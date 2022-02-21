DÖNER KARDEŞLER'İN LİDERİ EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL HAPİS

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanık Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verilirken kardeşi Turhan Döner hakkında da 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Silahla kasten yaralamaya azmettirme", "Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", "Şantaj", "Hakaret", "Tehdit", "Tefecilik", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hakaret", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "Suç üstlenme" ve "Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel