'Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner: Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU ve çevresinde korku saçan "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Örgütün lideri Emirhan Döner, "Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir. Eylemlerin azmettiricisi Sedat Peker'dir. Söyleyeceğim şeylerden sonra Sedat Peker ve birçok kişi yargılanacaktır" dedi.

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti

"BU ÖRGÜTÜ BEN ÇÖKERTECEĞİM"

İDDİANAMEDEN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet