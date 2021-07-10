DÖNER BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
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DÖNER BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada, taraflar birbirine döner bıçaklarıyla saldırdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada, taraflar birbirine döner bıçaklarıyla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Ereğli Orhanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine döner bıçağı, taş ve bıçaklarla saldırdı. Kavga anı ise mahallede yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavga, araya girenlerin tarafları birbirinden uzaklaştırmasıyla sona erdi.

DÖNER BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
DÖNER BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
DÖNER BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
DÖNER BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
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