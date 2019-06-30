Döneminin Efsane Oyunu Tetris, Battle Royale Temasıyla Mobil Cihazlara Geliyor

Battle royale türündeki oyunlar, özellikle son zamanlarda fazlasıyla popüler oldular. Fortnite ve PUBG gibi bu türdeki oyunlar, piyasaya çıkmalarıyla oyun endüstrisini ciddi bir şekilde sarstı. Ancak bunlar dışındaki diğer battle royale tarzında bir oyun, genellikle es geçiliyor: Tetris 99! Bunun sebebi Tetris 99'un, sadece Nintendo Switch'te oynanabilmesi olabilir ama bu, değişiyor. İsmi "Tetris Royale" olan battle royale türündeki yeni bir Tetris oyunu, mobil cihazlara geliyor.

Oyun, N3twork isimli bir geliştirme stüdyosu tarafından iOS ve Android için yapılıyor. N3twork, şu an için oyunla alakalı herhangi bir oynanış videosu veya görseli paylaşmadı ancak oyunun ana hatlarıyla Tetris 99'a benzeyeceği tahmin ediliyor. Oyunda, diğer battle royale'lerde olduğu gibi, 100 kişilik bir yarışma modu, tek kişilik maraton modu ve binlerce kişiyle yarıştığınız günlük meydan okuma modu var. Ayrıca oyunda dönemsel olarak değişen bir skor tahtası olacak ancak oyunun, Tetris 99'un yapmış olduğu gibi turnuva düzenleyip düzenlemeyeceğini şu an için bilmiyoruz.

N3twork, oyunun bu yılın sonlarına doğru bir betasını çıkaracağını söyledi ancak bu sürüm sadece belli yerlerde oynanabilecek ve firma, bu yerlerin nereler olduğunu açıklamadı. Oyunun Tetris 99'a benzemesi ancak daha küçük ekranlar için tasarlanmış olması bekleniyor. Ayrıca oyun, mobil platformlarda olduğu için sadece Nintendo Switch'te olan Tetris 99'a kıyasla daha taşınabilir olacak.

Oyunun ücretsiz olacağı tahmin ediliyor. Ancak bu daha kesin değil, N3twork fiyatlar hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.