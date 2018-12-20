Dönem Başkanlığını Öğrencisine Devretti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bir yıldır yürüttüğü Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Dönem Başkanlığını törenle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine devretti.

OMÜ Senato Salonunda gerçekleşen ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığı devir teslim töreni, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, ÜNİ-DOKAP 2019 dönem başkanlığı görevini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten devraldı.

"Bünyamin Şahin öğrencimdi"

Devir teslim öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bugün Üniversitemiz Yönetim Kurulu güzel bir ana şahitlik ediyor. Biliyorsunuz 2018 yılı içerisinde ÜNİ-DOKAP diye isimlendirdiğimiz, DOKAP bölgesi üniversitelerinin oluşturduğu, üniversiteler birliğinin dönem başkanlığını Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak devralmıştık. Bu görevi 1 yıl süreyle yürüttük. 2019 yılında ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığı görevi, kuruluş sıralarına göre bu yıl Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine geçiyor. Güzel bir an diyorum çünkü dün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü olarak Gaziosmapaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin ile hoca-öğrenci ilişkisi içerisinde fikir alışverişinde bulunduk. Daha önce Bünyamin Şahin öğrencimdi. Bu belki de çok az hocaya ve öğrenciye nasip olur. Böyle güzel bir anı sizlerle birlikte, bu devir teslim töreninde yaşamış olmaktan çok mutluyum" dedi.

"Üniversiteler arasındaki bu iş birliğinin geliştirilerek devam etmesini diliyoruz"

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "ÜNİ-DOKAP, iki önemli yönetim organına sahip. Biri üst kurul; rektörler, genel sekreter, DOKAP Başkanı'ndan oluşuyor. Diğeri ise stratejik kurul olarak adlandırıldığımız aynı üniversitenin rektör yardımcılarının oluşturduğu iki kurul halinde çalışmaktadır. Biz bu 1 yıllık süre içerisinde 2 üst kurul, 6 stratejik kurul toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda alınan kararlar 1 yıllık görev sürecimiz içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetleri belirlemekte yardımcı oldu. Elimizdeki imkanların birlikte kullanımı halinde hem üniversitelere hem de ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Üniversiteler arasındaki bu iş birliğinin geliştirilerek devam etmesini diliyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığını hem sorunsuz tamamlamış olmaktan hem de önemli üniversitelerimizden biri olan Gazi Osmanpaşa Üniversitesine gönül rahatlığıyla devir etmiş olmaktan çok memnunum. Gazi Osmanpaşa Üniversitesine ve Rektör Bünyamin Şahin'e başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Değerli hocamın bu görevi bana teslim etmesinden dolayı çok mutluyum"

ÜNİ-DOKAP 2019 yılı dönem başkanlığı görevini devir alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise, "Değerli Rektörümüz ve aynı zamanda hocama bizi yetiştirdiği ve danışmanlığımızı yaptığı için teşekkür ediyorum. Nasip ikimizin de aynı anda rektör olmamızı getirdi. İnşallah buradan edindiğimiz tecrübeler ve burayla yapacağımız iş birlikleriyle birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. ÜNİ-DOKAP'ta Sayın Rektörümüz ve Genel Sekterimizin tecrübelerinden istifade edeceğiz. Burada olmaktan, sizleri görmekten müteşekkirim. Değerli hocamın bu görevi bana teslim etmesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Sait Bilgiç ÜNİ-DOKAP2019 yılı dönem başkanlığını, Rektör Bünyamin Şahin'e devretti. - SAMSUN

Kaynak: İHA