Dönem başkanlığı Kütahya Valiliği'ne geçti
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Dönem başkanlığı Kütahya Valiliği'ne geçti

Dönem başkanlığı Kütahya Valiliği'ne geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı 4. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya ev sahipliğinde yapıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı 4. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya ev sahipliğinde yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi ve ZAFER Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Çiçek'in başkanlığında yapılan toplantıya; Kütahya Valisi Ali Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, 14 Temmuz'dan itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek olan Vali Ali Çelik'e başarılar diledi.

Toplantıda, 2021 yılı PTÇ (TAİDEP) değerlendirme sonuçları, 2022 yılı çalışma programı ve bütçe çalışmaları, iki toplantı arası ajans faaliyetleri ile 2021 yılı Mayıs ve Haziran ayları gelir ve gider cetvelleri görüşüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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