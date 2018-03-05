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Dondurulmuş veya Konserve Gıdaların Besin Değeri Değişir Mi?

Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi'nin (IFIC) 2016 yılında gerçekleştirdiği Tüketici Araştırması sonuçlarına göre 100 bireyden 6'sı dondurulmuş veya konserve gibi işlenmiş besinlerin tüketimi konusunda endişe duyuyor.

Dondurulmuş veya Konserve Gıdaların Besin Değeri Değişir Mi?

Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi'nin (IFIC) 2016 yılında gerçekleştirdiği Tüketici Araştırması sonuçlarına göre 100 bireyden 6'sı dondurulmuş veya konserve gibi işlenmiş besinlerin tüketimi konusunda endişe duyuyor.

Kaynak: Dunya.com

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