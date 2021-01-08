Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
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Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

08.01.2021 09:32 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:37
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

ADANA'da, otomobilinde dondurulmuş şırdan dolu bidonlara gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ile yakalanan İ.E. (38), tutuklandı.

ADANA'da, otomobilinde dondurulmuş şırdan dolu bidonlara gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ile yakalanan İ.E. (38), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yaptı. Uzi'nin otomobilin bagajında bulunan, içerisinde dondurulmuş şırdan olan bidonlara tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, şırdanların altına gizlenmiş 31 paket halinde toplam 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Otomobilinin sürücüsü İ.E., gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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