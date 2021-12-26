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Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas'ta ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nin son gününde, soğuk havada sahnelenen sportif gösteriler beğeniyle izlendi.

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SİVAS (İHA) - Sivas'ta ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nin son gününde, soğuk havada sahnelenen sportif gösteriler beğeniyle izlendi.

Sivas Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nin son gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının eksi 4 derece ölçüldüğü kent merkezinde, Cumhuriyet Meydanı'nda sayokan, wushu, güreş, karate ve tekvando gösterileri sergilendi.

Sivas Belediyespor Kulübü ile Sivas Gençlik Spor Kulübü takımlarının yaptığı gösteriler soğuk havaya rağmen vatandaşların tarafından yoğun ilgi gördü. Gösteri sonunda vatandaşlar sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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