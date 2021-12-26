Dondurucu soğuktaki güreşe yoğun ilgi

SİVAS (İHA) - Sivas'ta ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nin son gününde, soğuk havada sahnelenen sportif gösteriler beğeniyle izlendi.

Sivas Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nin son gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının eksi 4 derece ölçüldüğü kent merkezinde, Cumhuriyet Meydanı'nda sayokan, wushu, güreş, karate ve tekvando gösterileri sergilendi.

Sivas Belediyespor Kulübü ile Sivas Gençlik Spor Kulübü takımlarının yaptığı gösteriler soğuk havaya rağmen vatandaşların tarafından yoğun ilgi gördü. Gösteri sonunda vatandaşlar sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS