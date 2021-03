KARS Dondurucu soğukta, yarı açık ahır sistemi

KARS'ın Akyaya ilçesinin Cebeci köyünde, Yücel Ulu'nun hayata geçirdiği yarı açık ahır sistemi, hayvanların et ve süt verimini artırdı. Buzağılar bile kışın bu sistemde büyümeye başladı.

Çocukluğundan bu yana hayvancılıkla uğraşan Yücel Ulu, kapalı ahır sistemiyle yürüttüğü hayvancılıkta tırnak ve meme hastalıklarıyla çok uğraştığı için yeni arayışa girdi. Ulu, yaptığı incelemelerde, hayvanın serin ortamda kalmasının, et ve süt verimine olumlu katkı sunduğunu gördü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne 2017'de müracaat edip, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle yüzde 50 kapalı ahır sistemi yapan Ulu, köy çıkışında kendisine ait arazide 7 dekar alanı kapatarak, 1 büyükbaş ile başlattığı hayvancılığı geliştirdi.

Şu an 40 büyükbaşının bulunduğunu ancak sürekli alım satım yaptığını belirten Yücel Ulu, "Büyükbaşlar gün içinde hava koşulları ne olursa olsun yarı açık ahırda kalıyor. İstedikleri gibi gezip, dinlenip, karınları acıktığında ise yarı açık ahıra giriyor ve yem tüketiyorlar. Yemler önlerinde sürekli bulunduruluyor, hayvan ise istediği her an yem bulabiliyor. Burada hayvanların meme uçları dezenfekte ediliyor, kaşınma makinesinde keyifleniyor, etrafta da gezip dolaşabiliyorlar. Hayvanlarda tırnak ve meme hastalıkları gibi paraziter hastalıkların bulamaması için 7 dekarlık alandan dışarı çıkarılmıyorlar" diye konuştu.

5 MEMELİ İNEK

Şebeke suyunun da bulunduğu alanda sürekli akan sudan yararlanan hayvanlar, irilikleri, canlı tüyleri ve dolgun memeleriyle de dikkat çekiyor. Yarı açık ahırda şu an 33 inek bulunuyor. İneklerden 1'inin ise 5 memesi bulunuyor. Nadir rastlanılan 5 memeli ineğin bütün memelerinden süt sağılıyor. Simental ırkı hayvancılığı 1997'den bu yana yaptığını kaydeden Ulu, "Yaz kış hayvanlar bu ahırda kalıyor. Kışın soğuk ve karlı havalarda bile içeri almıyoruz. Hayvanları meraya çıkarmam. Kendi çiftliğimde baktığım için tırnak sorunu yaşamıyoruz, meme hastalıklarıyla da karşılaşmıyoruz. Kapalı ahırda 6 ay kalan hayvanlar meme hastalıklarına yakalanır. Yarı açık ahırda bunlar olmuyor. Hayvanlar saat 08.00'de yarı açık ahıra geliyor, saat 17.00'ye kadar burada yiyorlar sonra kapalı ahıra alıyoruz. Orada dinlenip, sağılıp, yattıktan sonra sabah yine erkenden yarı açık ahıra geliyorlar. Hava eksi 30'ları bile gördüğünde hayvanları içeri almadık. Kar yağsa da hava soğuk olsa da bu şekilde bakıp büyütmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Bölgedeki besicilere önerilerde bulunan Yücel Ulu, "Bu kapalı ahırları havalı yapsınlar. Bir ahır ne kadar havalı olursa hayvan o kadar mutlu olur. Böylelikle hayvan yediğinden daha iyi faydalanır. Bilhassa dış parazitler kapalı ahırlarda çok oluyor. Onun için ahırlarını havalı tutsunlar ve ellerinden geldiği kadar serin yapsınlar. Hayvanlarımız bu bölgenin iklim şartlarına alıştıkları için zarar görmüyor. Hayvanın önünde sürekli yem olduğu zaman ve bu yemin içinde yeterli protein enerjisi olduğu zaman soğukta hayvanların metabolizması daha hızlı çalışmakta. Sürekli de yem tükettiği için hayvan kolay kolay üşümüyor. Yeter ki hayvan yemliğe geldiği zaman önünde yem bulsun. Böylelikle verimi de yükselir çünkü hayvan ne kadar yem tüketirse bu onun verimine yansır. Biz açık sisteme geçtiğimiz zaman karımız arttı. Neden arttı? Bizim bölgede 'kaba ot' dediğimiz ot olayı biraz zor olur çünkü hayvan bu kaba otu zayi ediyor. Şimdi bu açık sistemde yem karmamızda var ve hayvan hiç zayiat çıkarmıyor" diye konuştu.

