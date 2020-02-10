Dondurucu soğukta vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu
Seyir halindeki araçlar Aracının camındaki buzu çözmeye çalışan vatandaş Kaşı kirpiği donan vatandaş ile röportaj Soğuktan okula gitmeye çalışan öğrenciler Kura Nehri'nden yükselen buhar Soğuk nedeniyle çalışmakta zorlanan araçlar Buzla kaplanan çeşmeler Kar temizliği yapan vatandaşlar ARDAHAN...
Seyir halindeki araçlar
Aracının camındaki buzu çözmeye çalışan vatandaş
Kaşı kirpiği donan vatandaş ile röportaj
Soğuktan okula gitmeye çalışan öğrenciler
Kura Nehri'nden yükselen buhar
Soğuk nedeniyle çalışmakta zorlanan araçlar
Buzla kaplanan çeşmeler
Kar temizliği yapan vatandaşlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukların yaşandığı kentte sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ile vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu.