Dondurucu soğukta vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu
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Dondurucu soğukta vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu

Seyir halindeki araçlar Aracının camındaki buzu çözmeye çalışan vatandaş Kaşı kirpiği donan vatandaş ile röportaj Soğuktan okula gitmeye çalışan öğrenciler Kura Nehri'nden yükselen buhar Soğuk nedeniyle çalışmakta zorlanan araçlar Buzla kaplanan çeşmeler Kar temizliği yapan vatandaşlar ARDAHAN...

10.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:35
Dondurucu soğukta vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu

Seyir halindeki araçlar

Aracının camındaki buzu çözmeye çalışan vatandaş

Kaşı kirpiği donan vatandaş ile röportaj

Soğuktan okula gitmeye çalışan öğrenciler

Kura Nehri'nden yükselen buhar

Soğuk nedeniyle çalışmakta zorlanan araçlar

Buzla kaplanan çeşmeler

Kar temizliği yapan vatandaşlar - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukların yaşandığı kentte sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ile vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dondurucu soğukta vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu
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