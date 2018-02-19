Dondurucu Soğukta Polislerden Göçmenlere Çay İkramı

Sivas'ta yol uygulaması sırasında durdurulan otobüste, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 22 Afgan göçmen yakalandı.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolunda Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında Ağrı'dan Ankara'ya gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Polis ekipleri otobüste yaptığı aramada 3'ü çocuk ve 1'i kadın olmak üzere yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 22 kaçak göçmeni yakaladı. Gece saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının eksi 11 dereceyi bulduğu saatlerde soğuk havada üşüyen göçmenlere polis ekipleri çay ikram etti. Polis ekipleri kaçak göçmenleri taşıyan otobüste inceleme yaptı. Kaçak göçmenleri taşıyan otobüse idari para cezası uygulandı ve otobüse el konularak emniyet otoparkına götürüldü.

Daha sonra minibüse bindirilen kaçak göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - SİVAS