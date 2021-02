Dondurucu soğukta kürek çekerek şampiyonaya hazırlanıyorlar

Türkiye şampiyonalarında derece elde ederek, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek rafting sporcuları, dondurucu soğukta Melen Çayı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe gözetiminde çalışmalarına devam eden sporcular, kar kış demeden haftada iki gün Melen Çayı'nda antrenman yapıyor.

Sporcular, kar altında ısınma hareketlerinin ardından sıcaklığı eksi 5 derece ölçülen suda kürek çekiyor.

Tepe, doğayla iç içe yapılan sporun zorluklarının nasıl aşılacağı konusunda da sporcuları bilgilendiriyor.

"Her an şampiyona yapılacak gibi kar kış demeden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz"

Birol Tepe, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyona takvimlerinin tam olarak açıklanmadığını ancak mart-nisan aylarında şampiyonların yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Her an şampiyona yapılacakmış gibi sporcuları hazır tutmak istediklerini belirten Tepe, "Sporcu boş kaldıkça vücudu hamlar. Antrenman yapmadıkça yeteneğini kaybeder. Biz de her an şampiyona yapılacak gibi kar kış demeden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Tepe, haftada iki gün belirli gün ve saatlerde hava şartları ne olursa olsun antrenman yaptıklarını anlatarak, "Bu çalışmalarımızla hem Düzce takımımızı Türkiye şampiyonalarında hem de milli takımımızı dünya çapında temsil etmek için çabalıyoruz. Türkiye rafting sporunda dünyada çok iddialı. Bütün federasyonlar içinde en çok madalya kazandıran bir branş." diye konuştu.

"Rafting sporu büyüyecek ve çok başarılı sporcuları kazanmaya devam edeceğiz"

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın sporun gelişmesi için yoğun çaba gösterdiğini dile getiren Tepe, şunları kaydetti:

"Fikret Bey ülkemiz ve bizler için büyük bir şans. Bu branşta muhteşem sporcularımız birbirinden kıymetli antrenör ve hocalarımız var. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği destek inanılmaz güzel. Alttan gelen genç ve çocuklarımız inanılmaz yetişiyor. Rafting sporu büyüyecek ve çok başarılı sporcuları kazanmaya devam edeceğiz."

Birol Tepe, Melen Çayı'nın salgın sürecinde botlardan mahrum kaldığına işaret ederek, "Melen Çayı, artık bir dünya markası haline geldi. Turizm anlamında çok büyük bir kitleye hitap ediyoruz. Düzce Valimiz Cevdet Atay ve Cumayeri Kaymakamımız Haluk Çakmak bu konuda bize müthiş destek sunuyor. Salgın ve kısıtla sürecinin ardından 30 milyonluk nüfusa direkt hitap eden bölge tekrar canlanacak. Bizler hem spora hem de turizme katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer