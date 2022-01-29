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Dondurucu soğukta denize girdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dondurucu soğukta denize girdi

İzmir'in Urla ilçesinde bir vatandaş, etkili olan dondurucu soğukta vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize girdi.

İzmir'in Urla ilçesinde bir vatandaş, etkili olan dondurucu soğukta vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize girdi.

Türkiye'yi hafta başında etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla, İstanbul başta olmak üzere birçok il kar yağışına teslim olmuştu. Soğuk hava dalgasının etkili olduğu İzmir'de ise bu yılda kar yağışı gerçekleşmedi. Urla'da, az da olsa güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar sahillere koştu. Sahilde bir vatandaş ise dondurucu soğuğa rağmen denize girip kulaç attı. Dakikalarca denizden çıkmayan adamı gören vatandaşlar da büyük şaşkınlık yaşadı. - İZMİR

Dondurucu soğukta denize girdi

Dondurucu soğukta denize girdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İstanbul, Türkiye, İzmir, kar, Yerel, Haber

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