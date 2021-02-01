Dondurucu soğukta cirit oynadılar
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Dondurucu soğukta cirit oynadılar

01.02.2021 08:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:27
Dondurucu soğukta cirit oynadılar

DOĞU Anadolu Bölgesini etkisi altına alan Sibarya soğuklarına rağmen Kars'ın Selim ilçesinin Bölükbaş köyündeki gençler, at binip ata sporu cirit oynadı.

DOĞU Anadolu Bölgesini etkisi altına alan Sibarya soğuklarına rağmen Kars'ın Selim ilçesinin Bölükbaş köyündeki gençler, at binip ata sporu cirit oynadı. Gençler, "Soğuklar, cirit aşkımıza engel olamaz" dediler.

Kars'ın Selim ilçesinin bir çok köyünde gençler tarafından yaşatılan ata sporu cirit, her türlü hava koşullarında oynanıyor. Yaz aylarında tarla ve hayvancılık işlerinde çalışan gençler, sonbahar döneminde başlattıkları cirit oyununu kış mevsimi boyunca sürdürüyor. Kış aylarında en çok tercih edilen faaliyetlerin başında yer alan cirit oyunu renkli görüntülere sahne oluyor. Heyecanın ve coşkunun had safhaya ulaştığı cirit karşılaşmalarına komşu köylerden gençler de geliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Bölükbaş köyünde düzenlenen cirit karşılaşmasına at üstünde çevre köylerden gelen gençlerde eşlik etti. 45'er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşma dondurucu soğuk ve tipiye rağmen hız kesmeden devam etti. Gençler şiddetli fırtınaya ve ayaza aldırmadan neşelerine neşe kattı. Nara atarak karlı zeminde dört nala at koşturup ellerindeki sopaları bir ok gibi fırlatan gerçler adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Kar, tipi ve soğuk cirit aşklarına engel olamadığını söyleyen gençlerden Metin Cantepe, "Hem bizim hem de çevre köylerde cirite gönül verenler atlarına binip burada buluşur. Daha sonra iki takım oluşturur aramızda gösteri maçı düzenleriz. Yaşanan şiddetli rüzgar ve soğuk umrumuzda olmaz. Belki biraz zorlanıyoruz, üşüyoruz ama bu sporu da seviyoruz" diye konuştu.


Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Dondurucu soğukta cirit oynadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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