Dondurucu soğukta annelerini kaybeden yavru köpeklere belediye sahip çıktı
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Dondurucu soğukta annelerini kaybeden yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde dondurucu soğukta anneleri kaybolan sahipsiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı.

14.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:15
Dondurucu soğukta annelerini kaybeden yavru köpeklere belediye sahip çıktı

'ın ilçesinde dondurucu soğukta anneleri kaybolan sahipsiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı.


Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine, sokakta titrerken görülen yavru 2 köpek için Başkale Belediyesi Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Bulundukları yerden alınan yavru köpekler, sıcak bir ortama alınarak karınları doyuruldu. Daha sonra yavru köpekler belediyeye ait araçla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezine götürülerek teslim edildi.


Başkale Belediyesi Zabıta Müdür Halit Aşan, gelen ihbar doğrultusunda personellerinin hemen harekete geçerek yavru köpekleri bulundukları yerden aldığını belirterek, "Belediye garajımıza getirilen köpekler, arkadaşlarımız tarafından önce ısıtılarak donmaktan kurtarıldı. Daha sonra alınan yiyeceklerle besledik. Sağlık kontrollerinin yapılması için can dostumuz yavruları aracımızla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakın Merkezine gönderdik" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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