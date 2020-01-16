Dondurucu soğukta aç kalan tilkinin av mesaisi
Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından aç kalan bir tilkinin fare avı objektiflere yansıdı.
Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından aç kalan bir tilkinin fare avı objektiflere yansıdı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Kars-Kağızman kara yolu Çerme köyü yakınlarında yiyecek arayan bir tilkinin av mesaisi görüntülendi.
Tarlaların arasında gezinen tilkinin fare avı renkli görüntüler oluşturdu.