Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta kent meydanına soba kuruldu

SİVAS (İHA) - Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali kapsamında kent meydanında soba kuruldu.

Sivas Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kış Festivali gece konserleri ile devam ediyor. Kent meydanında tertiplenen konserler yaklaşık sıfırın altında 10 derece sıcaklıkta gerçekleşiyor. Sivas Belediyesi, meydanda muhtelif yerlere variller yerleştirip bu varillerin içerisinde yakılan ateşle katılımcıları ısıtıyor. Tarihi kent meydanında variller dikkat çekse de özelikle gençler bu durumdan memnun.

Konserler öncesi varillerin başında toplanıp ısınan gençler dondurucu soğuğa karşı düşünülen bu yöntemin yerinde bir karar olduğunu belirttiler. - SİVAS