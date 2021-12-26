Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta kent meydanına soba kuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta kent meydanına soba kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali kapsamında kent meydanında soba kuruldu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SİVAS (İHA) - Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali kapsamında kent meydanında soba kuruldu.

Sivas Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kış Festivali gece konserleri ile devam ediyor. Kent meydanında tertiplenen konserler yaklaşık sıfırın altında 10 derece sıcaklıkta gerçekleşiyor. Sivas Belediyesi, meydanda muhtelif yerlere variller yerleştirip bu varillerin içerisinde yakılan ateşle katılımcıları ısıtıyor. Tarihi kent meydanında variller dikkat çekse de özelikle gençler bu durumdan memnun.

Konserler öncesi varillerin başında toplanıp ısınan gençler dondurucu soğuğa karşı düşünülen bu yöntemin yerinde bir karar olduğunu belirttiler. - SİVAS

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta kent meydanına soba kuruldu

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta kent meydanına soba kuruldu

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta kent meydanına soba kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title