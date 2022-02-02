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Dondurucu soğuklara karşı brandalı çözüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dondurucu soğuklara karşı brandalı çözüm

Eskişehir'de bazı vatandaşlar, etkili olan dondurucu soğuk havalarda dışarıda olan araçlarını korumak için branda ile örtmek gibi çeşitli yöntemler kullanıyorlar.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bazı vatandaşlar, etkili olan dondurucu soğuk havalarda dışarıda olan araçlarını korumak için branda ile örtmek gibi çeşitli yöntemler kullanıyorlar.

Geçtiğimiz haftalarda etkisini gösteren kar yağışının ardından Eskişehir kent merkezinde hava sıcaklığı halen sıfırın altında seyrediyor. Günlük hayatı olumsuz şekilde etkileyen dondurucu soğuklar, özellikle şehir içi ulaşımda önemli yer tutan motosikletlerde de sorun oluşturdu. Bazı sürücüler etkili olan soğuk nedeniyle motosikletlerini garaja bırakıp sıcak havayı beklerken, motosikletini kullanmak zorunda olanlar ise farklı koruma yöntemlerine başvurdu. Sürücüler, motosikletlerinin üzerini branda ile örterek, soğuk havaya karşı kendi imkanlarıyla önlem aldı. Şiddetli soğukların motosikletleri olumsuz yönde etkilediğini belirten sürücüler, diğer kullanıcıların da gerekli tedbirleri alması konusunda tavsiyelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Dondurucu soğuklara karşı brandalı çözüm

Dondurucu soğuklara karşı brandalı çözüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, kar, 3. Sayfa, Haber

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