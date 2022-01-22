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Dondurucu soğuklar Oltu'da etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

Dondurucu soğuklar Oltu'da etkili oluyor Oltu çayından buz aktı, ağaç dalları ve çeşmeler buz tutu Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da hayatı olumsuz olarak etkiliyor.

OLTU, ERZURUM (İHA) - Dondurucu soğuklar Oltu'da etkili oluyor

Oltu çayından buz aktı, ağaç dalları ve çeşmeler buz tutu

ERZURUM - Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da hayatı olumsuz olarak etkiliyor. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede Oltu çayından buz aktı ağaç dalları ve çeşmeler buz tutu.

Oltu Taşı Ustası Murat Acar, "Bu sene çok soğuk. Oltu böyle soğuk hiç olmamıştı. Gördüğünüz gibi ağaç bile buz tuttu. Öğle güneşinde bile ağaçtaki buzlar çözülmüyor çok soğuk" dedi.

Öğrenci Berkay Köksal ise "Güneşli bir hava olmasına rağmen Oltu çok soğuk. Oltu çayından buzlar gidiyor Dışarı bile çıkamıyoruz. Soğuktan dolayı kar yağdı karda eğleniyoruz da çok soğuk olduğundan bazen de dışarı çıkamıyoruz. Ama karda kızak biniyoruz kar topu savaşı yapıyoruz" dedi.

Dondurucu soğuklar Oltu'da etkili oluyor

Dondurucu soğuklar Oltu'da etkili oluyor

Dondurucu soğuklar Oltu'da etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Son Dakika Haberleri

Doğu Anadolu, Oltu, kar, Güncel, Haber

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