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Dondurucu soğuklar nedeniyle kapı kilitleri dondu

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Dondurucu soğuklar nedeniyle kapı kilitleri dondu Kar yağışının ardından şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Ardahan'da hayat durdu.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Dondurucu soğuklar nedeniyle kapı kilitleri dondu

ARDAHAN - Kar yağışının ardından şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Ardahan'da hayat durdu.

Ardahan'da etkili olan dondurucu hava, hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlarda ise kırağı oluştu. Kuru ayazın yaşandığı kentte kapıların kilitleri de buz tutu.

Aytekin Avşar, soğuk esaretin resmen başladığını söyleyerek, "Aşırı bir soğuk var. Geceleri eksi 30-35 dereceyi buluyor. Sabahları araçlarımızı çalıştıramıyoruz. Şartlar çok zor, Allah herkese kolaylık versin" dedi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle kapı kilitleri dondu

Dondurucu soğuklar nedeniyle kapı kilitleri dondu

Dondurucu soğuklar nedeniyle kapı kilitleri dondu

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