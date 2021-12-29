Dondurucu soğuklar nedeniyle araç depoları dondu

KARS (AA) - Buz tutan nehir

Akaryakıt depoları donan araçlar

Araçların mazot depolarının altına yakılan ateş

Araçları donan Muhammet Ali'nin konuşması

Otomobillerin camlarına örgütlen battaniye Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

KARS - Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle, göl, akarsu ve şelaleler buzla kaplandı.

Soğuk havanın hüküm sürdüğü kentte bazı araçların akaryakıt depoları da dondu. Sabahın erken saatlerinde araçlarını çalıştırmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Yaklaşık 2-3 saate ateş yakılıp, bir yanda da tüple ısıtılan depolar güçlükle çözülüyor.

Araçları donan Muhammet Ali, AA muhabirine, havaların çok soğuk olduğuna dikkati çekerek, "Havalar soğuk aracımız dondu şu anda eksi 20, araba çalışmıyor, çalışıp çalışıp istop ediyor sıkıntı. Depodaki buzu çözmek için ateş yaktık, yaklaşık 2 saat depoyu ısıtıyoruz." dedi.