Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
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Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

23.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:23

Buzla kaplanan iş yeri camları Ağaçlarda oluşan kırağı Donan çeşme Kırağı ile kaplanan araçlar Belediye İşçilerin çalışması İşçilerin konuşması Sisli hava Traktörler Ardahan Kalesi - ArdahanArdahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Buzla kaplanan iş yeri camları

Ağaçlarda oluşan kırağı

Donan çeşme

Kırağı ile kaplanan araçlar

Belediye İşçilerin çalışması

İşçilerin konuşması

Sisli hava

Traktörler

Ardahan Kalesi - Ardahan

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmaların oluştuğu kentte, birçok iş yerinin camı buz tuttu.

Belediye işçileri de soğuklar nedeniyle günlük işlerini güçlükle sürdürdü.

Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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