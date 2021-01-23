Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
Buzla kaplanan iş yeri camları Ağaçlarda oluşan kırağı Donan çeşme Kırağı ile kaplanan araçlar Belediye İşçilerin çalışması İşçilerin konuşması Sisli hava Traktörler Ardahan Kalesi - ArdahanArdahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Buzla kaplanan iş yeri camları
Ağaçlarda oluşan kırağı
Donan çeşme
Kırağı ile kaplanan araçlar
Belediye İşçilerin çalışması
İşçilerin konuşması
Sisli hava
Traktörler
Ardahan Kalesi - Ardahan
Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Yol ve kaldırımlarda buzlanmaların oluştuğu kentte, birçok iş yerinin camı buz tuttu.
Belediye işçileri de soğuklar nedeniyle günlük işlerini güçlükle sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh