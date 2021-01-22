Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
22.01.2021 11:04 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:09
Soğuk nedeniyle çalışmakta güçlük çeken araçlar Kırağı ile kaplanan ağaçlar Bir vatandaş ile röportaj Soğuk nedeniyle Kura Nehri'nde meydana gelen buharlaşma Kentte oluşan kırağı AA muhabirinin Kura Parkı'nda yapılan anons Buzla kaplı camlar ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğukla hayatı...
Soğuk nedeniyle çalışmakta güçlük çeken araçlar
Kırağı ile kaplanan ağaçlar
Bir vatandaş ile röportaj
Soğuk nedeniyle Kura Nehri'nde meydana gelen buharlaşma
Kentte oluşan kırağı
AA muhabirinin Kura Parkı'nda yapılan anons
Buzla kaplı camlar ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğukla hayatı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh