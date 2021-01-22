Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
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Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

22.01.2021 11:04 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:09

Soğuk nedeniyle çalışmakta güçlük çeken araçlar Kırağı ile kaplanan ağaçlar Bir vatandaş ile röportaj Soğuk nedeniyle Kura Nehri'nde meydana gelen buharlaşma Kentte oluşan kırağı AA muhabirinin Kura Parkı'nda yapılan anons Buzla kaplı camlar ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğukla hayatı...

Soğuk nedeniyle çalışmakta güçlük çeken araçlar

Kırağı ile kaplanan ağaçlar

Bir vatandaş ile röportaj

Soğuk nedeniyle Kura Nehri'nde meydana gelen buharlaşma

Kentte oluşan kırağı

AA muhabirinin Kura Parkı'nda yapılan anons

Buzla kaplı camlar ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğukla hayatı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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