Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

Soğuk nedeniyle çalışmakta güçlük çeken araçlar Kırağı ile kaplanan ağaçlar Bir vatandaş ile röportaj Soğuk nedeniyle Kura Nehri'nde meydana gelen buharlaşma Kentte oluşan kırağı AA muhabirinin Kura Parkı'nda yapılan anons Buzla kaplı camlar ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğukla hayatı...