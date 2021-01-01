Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

01.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:21

Bitlis-Güroymak karayolundaki sis Kırağı oluşan ağaçlardan detay Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor BİTLİS - Karın ardından etkisini sürdüren soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Bitlis-Güroymak karayolundaki sis

Kırağı oluşan ağaçlardan detay

Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

BİTLİS - Karın ardından etkisini sürdüren soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Bitlis'te etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis-Güroymak karayolunda oluşan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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