Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
01.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:21
Bitlis-Güroymak karayolundaki sis Kırağı oluşan ağaçlardan detay Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor BİTLİS - Karın ardından etkisini sürdüren soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Bitlis-Güroymak karayolundaki sis
Kırağı oluşan ağaçlardan detay
Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
BİTLİS - Karın ardından etkisini sürdüren soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Bitlis'te etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bitlis-Güroymak karayolunda oluşan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş