Dondurucu soğuklar etkili oluyor
08.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:17
Donmuş nehir ve dere Buz kütlelerinin nehirde yüzmesi Sisli havada trafikte seyreden araçlar Buz tutan kaldırımlar Camları donan araçlar Camları battaniye ve halılarla kaplanan araçlar Ağrı Ağrı'da dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Donmuş nehir ve dere
Buz kütlelerinin nehirde yüzmesi
Sisli havada trafikte seyreden araçlar
Buz tutan kaldırımlar
Camları donan araçlar
Camları battaniye ve halılarla kaplanan araçlar
Ağrı
Ağrı'da dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Soğuk hava dolayısıyla dere ve nehirlerin donduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Kentte araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez