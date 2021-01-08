Dondurucu soğuklar etkili oluyor
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Dondurucu soğuklar etkili oluyor

08.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:17

Donmuş nehir ve dere Buz kütlelerinin nehirde yüzmesi Sisli havada trafikte seyreden araçlar Buz tutan kaldırımlar Camları donan araçlar Camları battaniye ve halılarla kaplanan araçlar Ağrı Ağrı'da dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Donmuş nehir ve dere

Buz kütlelerinin nehirde yüzmesi

Sisli havada trafikte seyreden araçlar

Buz tutan kaldırımlar

Camları donan araçlar

Camları battaniye ve halılarla kaplanan araçlar

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava dolayısıyla dere ve nehirlerin donduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kentte araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dondurucu soğuklar etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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