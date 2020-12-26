Yüksekova'da dondurucu soğuk...Çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu
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Yüksekova'da dondurucu soğuk...Çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu

26.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:47

Yüksekova'da dondurucu soğuk...Çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi görmesiyle ilçe buz keserken, çatılardan buz sarkıtları yarım metreyi buldu.

Yüksekova'da dondurucu soğuk...Çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi görmesiyle ilçe buz keserken, çatılardan buz sarkıtları yarım metreyi buldu.

Yüksekova ilçesinde günler öncesi kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava ilçeyi olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulduğu ilçede evlerin çatılarında bu sarkıtları oluşurken, bazı vatandaşlardan dondurucu soğuklardan dolayı araçlarını poşetlerle kapladı. Cengiz Topel Caddesi'nin üzerinde bulunan bazı iş yerinin tabelaları ise buz sarkıtları içinde kaldı. Soğuk hava ile birlikte ilçede sisinde hakim olduğu görüldü.

Öte yandan, tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de korona virüs kısıtlaması sürdüğü ve soğuk havaların olmasında dolayı da ilçe sessizliğini de sağlıyor.

Yüksekova'da dondurucu soğuk...Çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu
Yüksekova'da dondurucu soğuk...Çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu
Yüksekova'da dondurucu soğuk...Çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu
Yüksekova'da dondurucu soğuk...Çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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