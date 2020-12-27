Dondurucu soğuğun etkili olduğu Ağrı'da sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama ve et bırakıldı

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, et ve yem bırakıldı.

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, et ve yem bırakıldı.

Beşir Derneği Ağrı Temsilciliği gönüllüleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü kentte köpek, kedi ve kuşlar için çalışma başlattı.

Kentin çeşitli noktalarında belirlenen alanlara kedi ve köpekler için etle mama dağıtan gönüllüler, yaban hayvanları ve kuşlar için de kırsal bölgelere yem bıraktı.

Beşir Derneği Ağrı Temsilcisi Umut Oğur, AA muhabirine, kentte dondurucu soğukların etkili olduğunu, kışın çetin geçtiğini söyledi.

Sokak hayvanlarına herkesin elinden geldiğince yardım etmesi gerektiğini belirten Oğur, şöyle konuştu:

"Beşir Derneği olarak Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yiyecek yardımında bulunuyoruz. Vatandaşların da sokak hayvanlarına yardımda bulunmasını istiyoruz. Son günlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derecelerde seyrediyor. Her taraf karla kaplandı, bu yüzden hayvanlar yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyor.

Yaklaşık bir aydır bu hayvanlara yardım ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez