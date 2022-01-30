Dondurucu soğuğa rağmen simitçiler tezgâh başında - Haberler
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Dondurucu soğuğa rağmen simitçiler tezgâh başında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dondurucu soğuğa rağmen simitçiler tezgâh başında

Eskişehir'de soğuk havaya karşı brandayla önlem alan simitçiler, tüm zorluklara rağmen tezgahlarının başından ayrılmıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de soğuk havaya karşı brandayla önlem alan simitçiler, tüm zorluklara rağmen tezgahlarının başından ayrılmıyor.

Eskişehir'de güneş biraz olsun yüzünü gösterse de dondurucu soğuk etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklığın eksi 10 derecelere kadar düştüğü bu günlerde simitçiler, sokaklarda ekmek kavgası vermeye devam ediyor. Seyyar simitçiler, soğuktan korunabilmek için brandayla önlem alıyor. Brandanın yalnızca rüzgarı kestiğini söyleyen simitçiler, soğuk havadan etkilendiklerini belirttiler. Geleneksel lezzet olan simidi vatandaşlara ulaştırmak için mesai harcayan simitçiler, kış aylarında çalışmanın daha zor olduğunu söylediler. - ESKİŞEHİR

Dondurucu soğuğa rağmen simitçiler tezgâh başında

Dondurucu soğuğa rağmen simitçiler tezgâh başında

Dondurucu soğuğa rağmen simitçiler tezgâh başında

Dondurucu soğuğa rağmen simitçiler tezgâh başında

Dondurucu soğuğa rağmen simitçiler tezgâh başında

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Eskişehir, Yerel, Haber

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