Dondurucu soğuğa aldırış etmediler
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Dondurucu soğuğa aldırış etmediler Sivas'ta binlerce kişi dondurucu soğuğa aldırış etmeden Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen gece konserinde gönüllerince eğlendi Sivas'ta binlerce kişi dondurucu soğuğa aldırış etmeden Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen gece konserinde gönüllerince eğlendi.
SİVAS (İHA) - Dondurucu soğuğa aldırış etmediler
Sivas'ta binlerce kişi dondurucu soğuğa aldırış etmeden Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen gece konserinde gönüllerince eğlendi
SİVAS - Sivas'ta binlerce kişi dondurucu soğuğa aldırış etmeden Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen gece konserinde gönüllerince eğlendi.
Sivas Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kış Festivali dondurucu soğukla Tarihi Kent Meydanında düzenlenen Tuğçe Kandemir konseri ile son buldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce kişi meydanı doldurdu. Müzik severler Kandemir'in söylediği şarkılar eşliğinde oynayarak ısındı. Konser geç saatlere kadar sürdü.