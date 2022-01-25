Van Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba dağıtımına başladı - Haberler
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Van Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba dağıtımına başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba dağıtımına başladı
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki 3 noktada kurduğu istasyonda vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki 3 noktada kurduğu istasyonda vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı AŞ evinde hazırlanan çorbalar, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Beşyol Meydanı ile Soydan Kavşağı'nda ekmekle birlikte vatandaşa ikram ediliyor.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın, "Aşevimizde hazırlanan çorbalarımızın ikramı sabahın erken saatlerde başlıyor. Kentin en işlek noktalarında dağıtılıyor. Çalışmamız sabah erken saatlerde işe gidenler ile hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılanıyor." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba dağıtımına başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba dağıtımına başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba dağıtımına başladı

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Van, Yerel, Güncel, Haber

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