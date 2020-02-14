Dondurucu havada çiçekçilerin zorlu "Sevgililer Günü" mesaisi

14.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:32

Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars'ta çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla siparişleri soğuk havaya rağmen yetiştirmeye çalışıyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte çiçekçilerde 14 Şubat dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Aldıkları siparişleri özenle hazırlayan çiçekçiler, belirtilen adreslere siparişleri dondurucu soğuğa rağmen ulaştırmak için yoğun mesai yapıyor. Çiçekçiler ayrıca sipariş edilen çiçekleri özel ambalajlara sararak soğuklardan korumaya çalışıyor.

Çiçekçilerden Betül Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta çiçekleri muhafaza etmekte zorlandıklarını söyledi.

Kış ayında Kars'ta soğuktan dolayı bazı çiçeklerin getirilmediğini ifade eden Karakuş, "Bazı çiçeklerimiz sıcak havayı seviyor, onun için çiçekler için sıcak ortam yapmak zorundayız. Bugün de 14 Şubat yoğunluktan dolayı çiçeklerin servis kısmında sıkıntı yaşıyoruz. Çiçekleri dağıtıma gittiğinde gazeteler sarıyoruz, bazen poşetlere koymak zorunda kalıyoruz. Müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Karakuş, 14 Şubat dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ve siparişleri en kısa sürede adrese ulaştırmak için büyük çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA