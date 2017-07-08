Dondurmalı İrmik Helvası Yaz Aylarına Damga Vuruyor

Eskişehir'de vatandaşlar hem tatlı ihtiyacını gidermek hem de serinlemek için dondurmalı irmik helvasını tercih ediyor.



Yaz aylarında vatandaşlar serinlemek için çeşitli çareler ararken, kimi de soğuk yiyeceklerle serinlemeye çalışıyor. Eskişehir'de bir helvacı, yaptığı dondurmalı irmik helvasıyla vatandaşların hem tatlı ihtiyacı gideriyor hem de bir nebze de olsa serinlemesini sağlıyor. Helvacı Cevher Mahmutlar, irmik helvasının zaten hafif bir tatlı olduğunu, dondurma ile de karıştırınca farklı bir lezzete büründüğünü söyledi. Yaz aylarında en çok tercih edilen ürünlerden birinin de dondurmalı irmik helvası olduğunu belirten Mahmutlar, "İlk önce irmik helvasının malzemesini eksiksiz katacaksın, güzelce kavurup karıştıracaksın, birde bu sıcak havaların vazgeçilmezi dondurmayı katıp hem tatlı yiyip hem de dondurmasıyla serinleyeceksin. Hem helva hem de dondurma kardeş gibidir. Kardeşler bir araya geldiği zaman çok güzel oluyor. Helva zaten ağır bir tatlı değil, dondurmada helvanın içindeki şekeri de aldığı için bu da insanlara bir ferahlık veriyor. 'Bugün küçük bir çocuk bile baba ben dondurmalı helva istiyorum' diyor. Bu dondurmalı irmik helvası ilk defa Denizli bir girişimci tarafından üretildi. Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Bizde Maraş usulü dondurmayla karıştırarak vatandaşlara sunuyoruz" dedi.



Vatandaşların hem tatlı hem de serinlik hissi verdiğini vurgulayan Mahmutlar, "Bu sıcak havalarda yemek yiyemiyorsun, bol bol su içiyorsun, sıvı kaybı yaşanıyor, bu helvalı dondurma da insana tat, lezzet veriyor, susuzluğunu ve açlığını gideriyor. Vatandaşların hem tatlı ihtiyacını gideriyor hem de serinletiyor. 2 buçuk liralık dondurma 2 buçuk liralık helva katarak müşterilerimize sunuyoruz. İnsanlarda dondurmalı helvadan çok memnun, beğeniyorlar. Yaz aylarında en çok tüketilen ürünlerden biridir" ifadelerini kullandı.



Vatandaşlar da, zaten irmik helvasını çok beğendiklerini ve devamlı aldıklarını, yaz aylarında da dondurma ile karışınca farklı lezzete büründüğü, dondurmalı irmik helvasının bir nebze de olsa serinlemeye yardımcı olduğunu belirtiler. - ESKİŞEHİR