Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı
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Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı Adana'da gözaltına alınan 7 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

Adana'da gözaltına alınan 7 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı

ADANA - Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve kamyonet ile bir evin kapısı, tarladan 3 ton karpuz, bakkaldan cep telefonu ve 3 aracın aküsünü çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olaylara karıştıkları öne sürülen zanlılar Cumali A., Abdulaziz D., Nuri Y., Ayhan K., Şahin B., Ayhan E. ve Ahmet A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet A. tutuklandı.

Bakkaldan cep telefonu, evin kapısı ve bir tırın aküsünün çalınması güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerden Abdülaziz D.'nin hırsızlık anında dondurma yemesi dikkat çekti.

Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı
Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı
Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı
Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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