Dondurma yiyen köpek gülümsetti
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Dondurma yiyen köpek gülümsetti

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Güncel

Dondurma yiyen köpek gülümsetti Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köpeğin dondurma yediği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Dondurma yiyen köpek gülümsetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köpeğin dondurma yediği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 20 derece olduğu bugünlerde Alaplı'da aşırı sıcaklardan bunalan köpek dondurma yiyerek serinledi. Daha önceden dondurma yediği öğrenilen 'Kral' isimli köpeğe, Zabıta memurunun dondurma verdiği o anlar kameralara yansıdı. Köpeğin önüne konan dondurmayı yediği o anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Köpeğin dondurma yediği anlara şahit olanlar şaşkınlığını gizleyemezken, dondurmayı bitiren köpek daha sonra uzaklaştı.

Dondurma yiyen köpek gülümsetti
Dondurma yiyen köpek gülümsetti
Dondurma yiyen köpek gülümsetti
Dondurma yiyen köpek gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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