Dondurma yiyen genç, aşısını gezici ekibe yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dondurma yiyen genç, aşısını gezici ekibe yaptırdı

Dondurma yiyen genç, aşısını gezici ekibe yaptırdı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da gezici aşı ekibinin, dondurma yiyen gence aşı yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da gezici aşı ekibinin, dondurma yiyen gence aşı yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Bartın'da gezici aşı ekibinin görevleri sırasında çekilen fotoğrafını Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Koca, sağlık ekibinin yolda aşı olup olmayacağını sorduğu, dondurma yiyen Furkan isimli gence talebi üzerine aşı yaparken çekilen fotoğrafını "Bartın'daki gezici aşı ekibimiz, 18 yaşındaki Furkan'la yolda karşılaştı. Aşı olmak isteyip istemediğini sordular. Aşısı hemen orada yapıldı. Elinde dondurma olduğu için maskesini indirmişti. Tekrar takmayı unutmuş. Böylesi bir anda bu kadarı olur. (Ekip, aşıya devam)" notuyla paylaştı. 


Dondurma yiyen genç, aşısını gezici ekibe yaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Şener Şen Cem Yılmaz Burak Özçivit
Spor Cristiano Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dondurma yiyen genç, aşısını gezici ekibe yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:58:19. #1.15#

title