Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde doktor Bilal Otçu, dondurma satışı yapan ailesine destek vermek için "Dondurmanın sütünü üretebilir miyiz?" merakı ile 10 yıl önce çıktığı yolda keçi çiftliğinin sahibi oldu.

SAANEN KEÇİSİ ÜRETİYOR

Yolkonak beldesinde aile hekimi olarak görev yapan Otçu, kurduğu aile çiftliğinde 10 yıldır süt verimi ile öne çıkan saanen keçisi üretiyor. Otçu, ailesinin Niksar'da bulunan pastanesinde kendi ürettikleri dondurmayı sattıklarını ve dondurmada keçi sütü kullandıklarını belirtti.

60 KEÇİ 10 YILDA 250 KEÇİ OLDU

Keçi sütü temininde güçlük çekince, keçi yetiştirme fikrinin doğduğunu ifade eden Otçu, Balıkesir'den satın aldıkları 60 saanen keçisi ile 1,5 dönüm alanda üretime başladıklarını anlattı. On yılda keçi sayısının 250'ye çıktığına işaret eden Otçu, şöyle devam etti:

"Ailem dondurma satışı yapıyor. 'Biz bu dondurmanın sütünü üretebilir miyiz?" diye düşündük. 2009 yılında saanen keçisi üretimine başladık. On senedir saanen keçisi üretimi yapıyoruz. Daha sonra damızlık üretimi yapmaya başladık. Damızlık saanen keçisi satışını yıllardır yapıyoruz. Talep fazla olunca damızlık satışlarımız çoğaldı."

"ÜRETİMİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Otçu, kurdukları çiftlikte aile işletmesinin ihtiyaç duyduğu keçi sütünün yarısının karşılandığını ifade etti. Damızlık satışlarının ardından çiftlikte 80 keçi kaldığını söyleyen Otçu, "Elimizde kalan oğlaklardan üretimi arttırmaya çalışıyoruz. 80 keçimizi 250 keçiye çıkarmak istiyoruz. Keçilerimizin sütünü peynir yapmayı ve süt olarak satmayı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA